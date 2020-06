Napoli: De Magistris, cordoglio per la morte degli operai a Pianura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla famiglia di Ciro Petrucci, residente nel quartiere, ed a quella del giovane migrante, di cui al momento non si conoscono le generalità, uniti in un tragico destino va il nostro pensiero commosso. Morire di lavoro, per di più nel terzo millennio, è un'ingiustizia insopportabile". Lo ha detto il sindaco Luigi de Magistris esprimendo cordoglio per la morte di due operai nel crollo di un muro a Pianura di Napoli. (Ren)