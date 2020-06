Campobasso: mercoledì 3 giugno nuova seduta Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Campobasso tornerà a riunirsi mercoledì prossimo 3 giugno per proseguire, e completare, i lavori consiliari della seduta di ieri 29 maggio. L'Assemblea civica molisana dovrà occuparsi della discussione della "Emergenza ambientale derivante dall'abbandono incontrollato di 'presidi sanitari individuali' su suolo pubblico - Iniziative e provvedimenti", delle mozioni riguardante le iniziative, azioni, aiuti perché la città di Campobasso riparta in ambito sociale, in ambito economico-produttivo, in ambito sanitario, solidale, formativo, culturale. Il Consiglio comunale, inoltre, esaminerà la proposta riguardante la costituzione di una commissione permanente speciale (senza oneri economici per l'Amministrazione) con rappresentanza politica paritetica, autorizzata ad avvalersi di esperti, per avviare uno studio specifico al fine di elaborare possibili soluzioni al degrado del centro storico e delle aree più a rischio della città, per arginare le forme di devianza e dipendenza legate a uso di alcool, droghe e ludopatia, delle opere di edilizia scolastica quartiere Cep e infine di una ratifica della prima variazione di bilancio. (Gru)