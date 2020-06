Napoli: Presutto (M5s), Comune abbandona Ponticelli, ministro Costa se ne occupi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo al ministro dell'Ambiente di interessarsi di Ponticelli, quartiere orientale di Napoli abbandonato dall'amministrazione comunale. Si tratta di un'intera area da bonificare e restituire agli abitanti della zona". Così, in una interrogazione a risposta scritta il senatore Vincenzo Presutto, con altri 17 colleghi del Movimento 5 stelle, ha chiesto al ministro dell'Ambiente Sergio Costa di verificare il comportamento dell'amministrazione comunale di Napoli che, ad oggi, "non si è attivata concretamente per restituire l'area agli abitanti della zona affinché possano fruirne in condizioni di assoluta sicurezza dell'area in cui vivono". "Una zona - ha proseguito Presutto - dove risultano esserci ecomostri di palazzi in costruzione abbandonati diventati discariche e luoghi per lo spaccio e il consumo di droga. In una di queste strutture perse la vita un ragazzino di quattordici anni entrato nel cantiere abbandonato. In quella stessa area c'è un progetto per la costruzione di case popolari, presentato dal Consiglio Comunale di Napoli nel 2016 e mai partito. Sempre a Ponticelli, a pochi metri dall'Ospedale del Mare, sono state trovate sotterrate tonnellate di rifiuti abbandonate nel sottosuolo probabilmente negli anni 90", ha concluso il senatore.(Ren)