Abruzzo: nuove risorse umane per gli uffici della ricostruzione destinate a Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tutto destinato alla sede di Teramo il personale neo-assunto che questa mattina l'assessore al personale della Regione Abruzzo Guido Liris ha accolto presso gli uffici dell'Usr (Ufficio speciale ricostruzione) a L'Aquila per la firma del contratto. Si tratta di dieci nuove unità che hanno preso servizio a seguito della conclusione delle procedure selettive. Salgono così a 61 le unità di personale in forza all'ufficio ricostruzione dalla regione Abruzzo e si è in attesa di ulteriori 17 assunzioni che porteranno l'organico ad un totale di 78 persone. "Per la regione Abruzzo il potenziamento dell'Ufficio ricostruzione, che inizialmente prevedeva solo 27 unità di personale, è motivo di grande soddisfazione - ha commentato l'assessore Guido Liris - e contiamo che l'aumento dell'organico, tenacemente perseguito da questa amministrazione, possa portare in brevissimo tempo la macchina tecnico-amministrativa a pieno regime dando così soddisfazione alle legittime richieste di velocizzare la ricostruzione che arrivano dai territori interessati al sisma del 2016". (segue) (Gru)