Molise: Toma, celebriamo festa Repubblica con un grande abbraccio (2)

- "Ci lasciamo alle spalle - osserva il presidente Toma - un periodo difficile, complicato, tragico per molte famiglie che hanno perso i propri cari, altri mesi impegnativi ci attendono sul fronte del Covid-19. In occasione della festa della Repubblica, è bello ricordare come nei momenti più critici del confinamento gli italiani abbiano trovato la forza di reagire e lottare riconsiderando, come mai prima era avvenuto, gli emblemi della Patria: l’inno di Novaro-Mameli, cantato negli innumerevoli flash mob, spontaneamente organizzati in tutto il Paese, e la bandiera italiana, esposta fuori dai balconi e dalle finestre delle case degli italiani. Facciamolo anche domani, facciamo in modo - conclude - che il Molise si stringa, in un grande abbraccio virtuale, intorno ai valori della Repubblica e della Costituzione, che ne è figlia". (Com)