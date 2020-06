Napoli: De Magistris, ordinanza non è stata annullata, Regione mette a rischio cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Magistris ha aggiunto: "Ho il dovere di tutelare la salute dei cittadini, questo non è capriccio. Basta con questo atteggiamento punitivo nei confronti dei cittadini e degli operatori economici. Ormai si gira e si esce in tutta Italia e perché non si possano liberare più luoghi nella nostra città che da quasi un mese è a contagio zero. Grazie a nostro intervento si apre Capodimonte e la Floridiana, così si aprirà l'Ippodromo di Agnano, e i parchi per le biciclette". Infine il sindaco di Napoli ha concluso: "Semmai prevale capriccio di una persona che ritiene di intervenire su regolamentazione economia, commercio e mobilità. Abbiamo anzi dimostrato che nostra ordinanza tutela meglio la salute. Siccome tutti i ministri ci hanno dato ragione, ora Conte intervieni non possiamo più stare dietro a chi abusa di una posizione dominante invece di parlare della sanità si diverte a incidere su vita persone. Basta atteggiamenti che mettono a rischio anche la salute dei nostri concittadini". (Ren)