Benevento: un video sul dinosauro "Ciro" nel canale YouTube del Mibact

- "La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento parteciperà alla campagna “La cultura non si ferma” con il video “Il museo è molto ciresco. Ciro e Pietraroja, la laguna dei dinosauri”, pubblicato sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo". L'annuncio in una nota del Mibact: "Nel filmato, l’archeologo Simone Foresta racconta la storia e le caratteristiche di un cucciolo di dinosauro denominato “Ciro”, vissuto 113 milioni di anni fa, e scoperto nel 1980 a Pietraroja, un paesino sulle pendici dell'Appennino meridionale della catena del Matese in Campania. In questo territorio esisteva una piccola laguna le cui particolari condizioni ambientali e geologiche hanno permesso la conservazione di diverse specie di organismi marini e terrestri, costituite da pesci, crostacei, anfibi, rettili e alghe marine". E ancora: "Il rettile preistorico, unico esemplare di Scipionyx Samniticus, è stato trovato in modo casuale da Giovanni Todesco, appassionato di paleontologia, all'interno di una lastra di roccia, dove era sdraiato sul fianco sinistro, con il capo lievemente inclinato". (segue) (Ren)