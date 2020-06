Fase 2: domani riapre ai turisti il Maschio Angioino a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani riapre al pubblico il museo civico di Castel Nuovo Maschio Angioino, un ulteriore segnale di avvio alla normalità dopo il lungo fermo dovuto alle restrizioni imposte per evitare la diffusione del covid-19". Lo ha fatto sapere in una nota il Comune di Napoli: "Il Maschio Angioino riapre al pubblico con nuove modalità d'accesso basto su un sistema online di prenotazione denominato: "Si.Ri.P.ARTE - Sistema Ricezione Prenotazioni per l'Arte" che sarà tradotto in più lingue nei prossimi giorni e adattato alle diverse esigenze di altri musei cittadini o spazi pubblici". E ancora: "Il sistema di prenotazione è l'unico sistema disponibile per accedere al Castel Nuovo, evitando assembramenti o lunghe attese per l'ingresso. I visitatori potranno scegliere tra i 7 turni d'ingresso ognuno da 30 partecipanti massimo. In particolare l'accesso è possibile dalle ore 8.30 alle ore 17.00 con i seguenti turni d'ingresso: 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.00. E' possibile prenotare dal 2 Giugno fino a sabato 6 Giugno, successivamente saranno via via attivati nuovi turni di prenotazioni apportando eventuali correttivi in base alle esigenze che si verificheranno durante la prima fase di rodaggio". (Ren)