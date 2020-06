Napoli: Menna, parte a giugno programma itinerante di anagrafe canina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte nel mese di giugno il programma itinerante di anagrafe canina organizzato dal dipartimento di prevenzione presidio ospedaliero di sanità pubblica veterinaria". Lo ha reso noto il Comune di Napoli. L'assessore Lucia Francesca Menna ha detto: "Questa opportunità di andare incontro ai cittadini attraverso un percorso itinerante per incentivare le iscrizioni all’anagrafe canina è una importante iniziativa dell’ASL Veterinaria alla quale va il plauso dell’Amministrazione per aver ancora una volta dimostrato il grande impegno a salvaguardia della tutela degli animali. Ci auguriamo nei mesi successivi di poter raggiungere anche altre municipalità in modo da poter coprire tutta la città di Napoli”.(Ren)