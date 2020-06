Avellino: Pallini (M5s), interrogazione a ministro Lamorgese sui cori e sindaco Festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho presentato un’interrogazione in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati per avere una risposta da parte del Ministero degli Interni sui gravi fatti accaduti lo scorso week-end ad Avellino. Quello che si è verificato è un fatto grave e inaccettabile ed è ancora più grave ed inaccettabile che il sindaco Festa anziché chiedere scusa alla città si arrampichi sugli specchi, producendosi in autodifese improbabili sui media nazionali e locali”. Lo ha dichiarato in una nota Maria Pallini, deputato del Movimento 5 Stelle: "Quelle riprese sono fortemente lesive dell’immagine del capoluogo irpino e ci stanno creando imbarazzo anche nei confronti di alcune amministrazioni di Salerno e provincia chiamate in causa nell’ambito dei cori. I cittadini chiedono a gran voce le dimissioni di Festa mentre, giustamente, la nostra opposizione presente in consiglio comunale procederà con atti formali per avere riscontro di quanto accaduto”. Pallini ha concluso: “E’ necessario dare una risposta all’indignazione di una città mortificata, per questo ho chiesto al ministro Lamorgese quali iniziative di competenza intenda porre in essere per fare chiarezza sul grave episodio accaduto e, nel caso di accertamento di violazioni di legge e/o ordinanze regionali ‘anti-Covid’, quali provvedimenti conseguenti valuti di adottare e in quali tempi”. (Ren)