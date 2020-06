Molise: martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise è stato convocato dal presidente Salvatore Micone per martedì prossimo 3 giugno alle ore 10. Oltre alla discussione di una fitta serie di documenti politici, l'Assemblea molisana dovrà esaminare anche alcuni progetti di legge fra i quali spiccano quello relativo ai "test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della regione Molise"; "disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione"; "adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005"; "legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice regionale della cultura"; "disciplina delle Cooperative di comunità e azioni regionali a sostegno", nonché "disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise". (Gru)