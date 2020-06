Campania: Laboccetta (Polo Sud), guerra tra De Luca e de Magistris ridicola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra a colpi di ordinanze tra De Luca e de Magistris è veramente ridicola e insopportabile". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Con il primo che criminalizza i giovani napoletani, e con il secondo che li strumentalizza - ha proseguito Laboccetta - I giovani di Napoli vanno rispettati e capiti. Tutti noi da ragazzi abbiamo inseguito le notti in strada. Certo in ogni generazione vi sono gli imbecilli ed i prepotenti. Ma la maggioranza dei nostri figli è sana ed ha la testa sulle spalle. Le Istituzioni hanno il dovere di collaborare e di trovare un punto di equilibrio su quella che comunemente viene definita movida. Perché tutti sono portatori di giuste ragioni. I residenti, i titolari dei locali commerciali aperti prevalentemente nelle ore notturne e soprattutto i giovani che hanno il diritto di vivere la loro città. Subito un tavolo di confronto per una intesa seria e responsabile. Ed anche il Prefetto faccia la sua parte", ha concluso il presidente di Polo Sud. (Ren)