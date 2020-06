Frosinone: Comune, archeologia e musei per far ripartire la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in partenza l'offerta del SifCultura, il "Sistema integrato del frusinate", di cui il Comune di Frosinone è capofila. Il progetto, fortemente voluto dal sindaco, Nicola Ottaviani, è stato realizzato con il coordinamento dell'assessore alla cultura, Valentina Sementilli. "Le domeniche del Sistema", prima iniziativa nell'ambito del ricco calendario di "Cultura in movimento. Nuove prospettive per il territorio della Provincia di Frosinone", finanziato dalla Regione Lazio, saranno inaugurate infatti il 7 giugno con musei aperti e itinerari tutti da scoprire. Fino al 30 agosto, dunque, su prenotazione e per gruppi di 5 partecipanti al massimo, sarà possibile effettuare visite guidate nei sedici musei aderenti (alle ore 9, alle ore 10 e alle ore 11). Sempre da giugno ad agosto, di domenica pomeriggio, si terranno itinerari guidati nei centri storici e nei territori dei Comuni aderenti (anche in questo caso, per gruppi di 5 partecipanti al massimo su prenotazione), alle ore 17 e alle ore 18. (segue) (Com)