Sanità: scioglimento Asl Napoli1, Dema chiede chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche settimana fa, Dema, con proprio comunicato, ha chiesto al governo "se si era pervenuti a una definizione da parte della Commissione di accesso nei confronti dell'Asl Napoli1, per l'accertamento di presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nell'amministrazione". Dema ha chiesto di sapere se tale procedimento era giunto a una definizione e con quale esito, sottolineando "la singolare condizione per cui, in assenza di una definizione su di un'ipotesi così grave, si continuasse a far gestire a un ente che si trova sotto la lama di un sospetto così inquietante fiumi consistenti di denaro pubblico. Decine e decine di milioni di euro". "La notizia di un possibile scioglimento dell'Asl Napoli1 per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata - ha spiegato Dema - apparsa su alcuni organi di stampa rende ancora più pressante la necessità di verità. Sebbene una nota del Viminale, trasmessa tramite Ansa, ha ritenuto di precisare che nessuna decisione nel merito è stata ancora assunta, essendo la fase istruttoria, da parte degli uffici competenti, ancora in corso, la notizia di un possibile commissariamento dell'azienda Asl Napoli1 conferma la legittima preoccupazione che Dema ha manifestato nell'esclusivo interesse pubblico". (segue) (Ren)