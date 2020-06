Salerno: Fiadel, presidio lavoratori al centro commerciale La Fabbrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoratori senza soldi e senza prospettive, scatta la protesta presso .Si è tenuto questa mattina un presidio pacifico di operai e sindacati dinanzi alla sede del centro commerciale La Fabbrica per sollevare il problema della crisi occupazionale. Angelo Rispoli, segretario della Fiadel Salerno, ha dichiarato: "Mentre alle Cotoniere in parte c'è stata una graduale ripresa, qui l'orario ridotto è un vero dramma. Ci sono dipendenti che vengono a lavorare per due ore al giorno. Considerando che la paga è di 6,84 euro all'ora, non si coprono neanche i costi del carburante. E' un momento di sofferenza e disperazione, se non ci saranno risposte, passeremo ad azioni di lotta più decise". Rispoli ha lanciato poi un messaggio alla proprietà: "La società di gestione dimentica che La Fabbrica è frutto di una variante urbanistica fatta dall'allora amministrazione De Luca, a condizione che il gruppo Lettieri assumesse tutti i dipendenti ex Cotoniere. La stessa società di gestione con cui non siamo riusciti ancora ad avere un confronto, ed è per questo che abbiamo deciso di presidiare l'ingresso del centro. La situazione si è aggravata per via di tre lavoratori ex Cotoniere non assunti, nonostante si fosse preso l'impegno a ricollocarli, dicendo che erano in disoccupazione speciale con l'impegno morale di ammortizzatori sociali poi scomparsi", ha concluso Rispoli.(Ren)