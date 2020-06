Abruzzo: nuove risorse umane per gli uffici della ricostruzione destinate a Teramo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le quattro Regioni coinvolte nel sisma del 2016 l'Abruzzo è la prima ad aver portato a termine le procedure selettive. A causa delle limitazioni imposte dal coronavirus anche questo personale comincerà a la propria attività in modalità smart-working anche se sarà garantito il necessario feedback con i tecnici progettisti. Questa modalità sarà mantenuta fino a quando non ci saranno nuove disposizioni che consentiranno la ripresa delle attività in sede. "Tutto il personale dell'Usr - fa sapere la Regione - è in smart-working ed ha aumentato la propria produttività significativamente. I protocolli verso l'esterno sono circa 800/mese, a fronte dei 400/mese dello scorso anno". (Gru)