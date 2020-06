Benevento: Mastella, acconto Imu posticipato a 30 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mastella ha aggiunto: "Conseguentemente adotteremo in Consiglio comunale una delibera sulla scorta dello schema elaborato dall’Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Ifel) su richiesta dell’Anci. Appare evidente, quindi, che la nostra volontà è quella di tenere nella massima considerazione le difficoltà in cui versano cittadini e imprenditori, e conseguentemente di fare il possibile nel rispetto della normativa vigente". E quindi: "Nello stesso tempo, però, voglio anche ribadire che non si può nemmeno immaginare che venga abolito del tutto il pagamento delle tasse comunali perché, in assenza di introiti, i Comuni non potranno più assicurare i servizi essenziali, dovranno bloccare il trasporto pubblico o spegnere l’illuminazione pubblica e addirittura licenziare i propri dipendenti. Né va sottaciuto il fatto che il governo se da un lato lascia trasparire la volontà di venire incontro agli enti locali, dall’altro non compie alcun atto concreto costringendo i Comuni a scendere sul piede di guerra perché i 3 miliardi finora concessi non servono certamente a coprire il gettito annuale di circa 8 miliardi”. (Ren)