Campania: Cirielli (Fd'I), De Luca ascolti le richieste d'aiuto dei fotografi

- “De Luca ascolti le legittime richieste di aiuto dei fotografi: la loro esclusione dal bonus per le micro imprese della Regione è inaccettabile ”. Lo ha dichiarato in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli a seguito della manifestazione di protesta organizzata oggi, a Napoli, dai fotografi e videografici professionisti della Campania: “E’ inaccettabile che il governatore metta in campo forme di discriminazione tra le associazioni di categoria più colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra queste ci sono sicuramente anche i fotografi che, a causa del lockdown, hanno visto saltare decine e decine di cerimonie (matrimoni in primis) e si apprestano a vivere un anno pieno di stop alle attività, che per molti di loro significa rischiare il fallimento". Cirielli ha concluso: "E questo la Regione Campania non deve assolutamente permetterlo. De Luca, quindi, la smetta con il suo teatro sui social e inizi ad aiutare realmente tutti coloro che, senza un supporto economico concreto ed agevolazioni fiscali idonee, rischiano di andare ad incrementare ulteriormente il numero dei disoccupati nella nostra Regione”. (Ren)