Campania: Molteni (Lega), De Luca terrorizzato che campani scoprano false promesse

- “De Luca è terrorizzato dal fatto che tutte le sue false promesse e le sue bugie vengano scoperte dai campani, quindi vuole votare proprio mentre la gente avrà da poco ripreso a lavorare. Lasci che almeno a luglio e ad agosto gli operatori turistici campani possano lavorare in pace e pensino a riaprire gli ospedali che ha chiuso, per il resto la Lega è pronta a votare (e a vincere) quando il governo vuole”. Lo ha dichiarato in una nota Nicola Molteni, segretario della Lega in Campania. (Ren)