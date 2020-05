Campania: Iannone (Fd'I), De Luca pensa solo alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca da giorni pensa soltanto alla data delle elezioni, mentre la Campania ha esigenze che attendono risposte che dalla sua amministrazione non arrivano". Lo ha affermato in una nota il coordinatore campano di Fratelli d'Italia, il senatore Antonio Iannone che ha aggiunto: "Per quanto riguarda Fratelli d’Italia non esiste alcuna paura del voto e a differenza sua non paventiamo il rischio delle epidemie ad intermittenza. De Luca dimentica che al governo nazionale c’è il suo partito, che il governo Conte è il suo governo, e se ha problemi a farsi ascoltare tragga le conseguenze". Quindi ha concluso: "È la solita sceneggiata alla Lino Crispo e Bianca Sollazzo, poi alle elezioni politiche De Luca sostiene il Pd e il Pd gli accorda un posto da parlamentare per il figlio. La pace e la guerra scoppiano quando conviene, proprio come l’epidemia".(Ren)