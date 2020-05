Latina: interdetta strada della Rosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata interdetta strada della Rosa al traffico per aggravio delle condizioni di sicurezza. È stato istituito il divieto transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e mezzi della ditta esecutrice dei lavori. Il provvedimento è la premessa per una serie di interventi di messa in sicurezza e manutenzione della via che da molti anni presenta un manto stradale in condizioni di pericolosità. Nei prossimi giorni verranno completati gli atti per un avvio celere dei lavori.(Com)