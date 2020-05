Fase 2: Campitelli, stagione balneare salva in Abruzzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco le principali regole: accedere dai percorsi dedicati; utilizzare la postazione di ombreggio e spostarsi all'interno della spiaggia e durante il bagno nel rispetto del distanziamento sociale; usare le mascherine laddove ce ne fosse bisogno. Le attrezzature balneari e i servizi dovranno essere sanificati ogni giorno e ogni qualvolta che ce ne fosse bisogno secondo quanto indicato dal ministero della Salute. Giro di vite a tutela del benessere della salute: sarà vietato fumare nei pressi delle aree giochi dei bambini. Confermata la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dell’uso della plastica in spiaggia. Le spiagge libere potranno essere utilizzate secondo le indicazioni dei sindaci con le medesime modalità delle aree in concessione. "Sicuramente - conclude Campitelli - sarà un’estate diversa meno rumorosa, caotica, ma comunque si potrà godere la bellezza delle nostre coste e mare in tranquillità e sicurezza". (Com)