Frosinone: Comune, archeologia e musei per far ripartire la cultura (3)

- Partecipare alle diverse iniziative è semplice: è sufficiente acquistare, al costo di 5 euro (validità: 12 mesi), la card Sif cultura, che dà diritto all'ingresso gratuito in tutti i musei e in tutti gli Istituti e i luoghi aderenti al sistema. I proventi della card saranno interamente destinati al sostegno delle iniziative e dei singoli enti culturali che compongono il Sif. L'obiettivo del Sistema, attraverso gli eventi in programma, dunque, è restituire coesione al patrimonio culturale, rispondendo adeguatamente alle esigenze dell'utente (residente, visitatore, turista, ricercatore...) potenziando le funzioni degli enti coinvolti anche nella direzione di crescita sociale. Grazie al Sistema, saranno quindi promosse iniziative volte all'incremento del fruizione pubblica del patrimonio, con programmi interdisciplinari, didattici ed educativi (con offerte pensate per scuole di ogni ordine e grado), tesi a sviluppare la conoscenza della natura, della storia, delle tradizioni locali e della realtà contemporanea. Informazioni e contatti sono disponibili sul sito www.sifcultura.it. (Com)