Campania: Molteni (Lega), falsa notizia di cambio partito dell'eurodeputato Grant

- "Falsa e priva di fondamento la notizia riportata da alcuni siti d'informazione che vedrebbe l'eurodeputato Valentino Grant in procinto di passare ad altra componente politica". Così una nota del segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni. "Solo fango e cattivo giornalismo da parte di chi, evidentemente, non fornisce un buon servizio informativo ai cittadini - ha proseguito Molteni - Certe notizie andrebbero verificate e non solo raccolte da chi ha come obiettivo danneggiare la Lega. Il partito si riserva di adire per vie legali verso coloro che metteranno in cattiva luce la lealtà politica di Valentino Grant", ha concluso il coordinatore della Lega.(Ren)