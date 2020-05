Torino: test sierologici agli agenti di polizia, firmato protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella questura di Torino, è stato firmato il protocollo per l’effettuazione dei test sierologici immunometrici e immunocromatografici al personale della Polizia di Stato. Presenti l’Assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, il Questore di Torino Giuseppe De Matteis e il Commissario dell’ASL Città di Torino Carlo Picco. Come previsto dalla D.G.R., la Regione Piemonte ha ampliato il piano di screening regionale per la valutazione epidemiologica, includendo anche gli agenti della Polizia di Stato. L’ASL Città di Torino ha il mandato di coordinare il progetto per la somministrazione dei test. L’adesione è su base volontaria, per poter effettuare il test sierologico bisogna essere asintomatici. Qualora l’esito fosse di positività agli anticorpi, l’operatore di polizia verrà sottoposto a test molecolare (tampone rino-faringeo) per la diagnosi di positività o negatività al Covid-19. La somministrazione dei test inizierà mercoledì 3 giugno e avverrà presso le caserme della Polizia di Stato “Franco Balbis” e “Mario Cesale”, quest’ultima sede del V Reparto Mobile. (Rpi)