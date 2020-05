Fase 2: De Luca, da governo nessun criterio che consenta mobilità tra regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo parlato di mobilità tra diverse regioni in Campania abbiamo fatto affidamento sul numero dei contagiati. Ed è ragionevole che se un territorio ha un altissimo numero di contagiati questo debba avere delle limitazioni per la mobilità dei cittadini". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una diretta Facebook. "Non è una questione ideologica ma di merito - ha proseguito De Luca - Al momento non abbiamo il governo non ha dato nessun criterio oggettivo che consenta di attivare la mobilita tra le regioni. In ogni modo cercheremo di tutelare la situazione epidemiologica campana e di evitare la diffusione del contagio.", ha concluso il governatore. (Ren)