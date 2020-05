Fase 2: Caldoro (FI), stop ai tributi regionali della Campania per 2020 e 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo combattere l'emergenza economica con decisioni forti. È necessario lo stop alle tasse, ai tributi regionali per il 2020 ed il 2021". Lo ha affermato in una nota Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania, secondo cui "è possibile individuare le coperture intervenendo nel bilancio regionale, razionalizzando la spesa e ragionando con l'Europa sulle misure compensative. Serve un sostegno concreto per le imprese, le famiglie ed i cittadini, duraturo e non una tantum. Misure incisive che superino le chiacchiere e le ordinanze inutili che complicano la vita dei cittadini".(Ren)