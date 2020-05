Napoli: De Maio (Agenzia Giovani), encomiabile impegno volontari di Forcella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno silenzioso dei volontari de Gli angeli del cittadino di Napoli è davvero encomiabile e testimonia l'enorme importanza sociale di tanti progetti come questo che esistono grazie al sostegno del corpo europeo di solidarietà. Le attività portate avanti dai giovani stanno per fortuna contribuendo a riscrivere una certa narrazione negativa secondo la quale, durante l'emergenza sanitaria, molti ragazzi sono protagonisti solo di episodi non edificanti". Lo ha affermato Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà rivolti ai ragazzi under 30, nel commentare l'iniziativa dei volontari di Forcella che, guidati dall'associazione Annalisa Durante, hanno donato mascherine ad abitanti e commercianti del luogo per sostenere non solo il rispetto delle regole ma anche la ripresa delle attività commerciali. De Maio ha concluso: "Ringrazio il presidente Giuseppe Perna per il grande lavoro svolto, nell'ambito di un progetto finalizzato all'educazione ai valori della cittadinanza e della legalità, iniziando dai bambini, dai ragazzi e dai giovani e coinvolgendo le rispettive famiglie e l'intero territorio per la costruzione di una comunità più consapevole e responsabile". (Ren)