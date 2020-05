Coronavirus: Mastella, al lavoro per sicurezza beneventani se rischio torna in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seconda ondata di Coronavirus: questo l’allarme dell’Istituto Superiore di Sanità. Il professor Brusaferro teme che il rischio tornerà in autunno. Perciò, per quanto mi riguarda, do’ una mano, perché i nostri ospedali cittadini siano attrezzati al meglio. Oggi, grazie a Diego Della Valle e Luca di Montezemolo ho regalato ai due ospedali cittadini, San Pio e Fatebenefratelli, 200 caschi respiratori del valore di 60mila euro". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Se in autunno dovesse succedere quanto previsto, voglio che i cittadini di Benevento e della provincia, abbiano la serenità di poter essere curati in modo adeguato. Altre cose farò nelle prossime settimane. Grazie alla generosità di amici come Della Valle e Montezemolo, in grado di dare una risposta efficace".(Ren)