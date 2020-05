Sociale: Mise e Unicredit finanziano nuovo centro per la cura degli anziani a Forlì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un luogo protetto, gestito da personale qualificato e dedicato alla cura e all'assistenza delle persone anziane, più vicine alle proprie famiglie perché ospitate in una struttura realizzata nel cuore di Forlì. Come riferisce il relativo comunicato stampa, la Casa residenza per anziani è il progetto della Cad, società cooperativa sociale Onlus di Forlì, per un investimento di oltre tre milioni di euro, che prende piede grazie a un finanziamento di circa 2,4 milioni di euro. Stando alla nota, il finanziamento è comprensivo di fondi del ministero dello Sviluppo economico e di un mutuo ipotecario di circa 718 mila euro concesso da Social impact banking di Unicredit, il programma con cui il Gruppo bancario punta a identificare, finanziare e promuovere persone e imprese che possono avere un impatto sociale positivo. La nuova struttura, prosegue la nota, sarà realizzata all'interno dell'immobile di via Marchini, 1 e si articolerà in due piani, con una dotazione di 60 posti letto e di un centro diurno al piano terra nel quale viene garantita la presa in carico della persona: dal trasporto da e verso casa, al piano individuale che contempla gli aspetti assistenziali, alimentari, di socializzazione ed emotivi, garantendo un contatto continuo con la famiglia. Con la realizzazione della nuova casa residenza per anziani la cooperativa intende rispondere alle esigenze dei cittadini anziani di Forlì, fornendo loro un centro di cura in città, il più possibile vicino al luogo in cui hanno trascorso la propria vita e ai legami amicali e parentali. (segue) (Com)