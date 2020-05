Fase 2: De Luca, assistenti civici potranno fare solo gli esercizi spirituali...

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci domandiamo: che cosa devono fare questi 60mila? Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, in pratica gli esercizi spiriturali. Vedremo 60mila persone con il saio e la scritta “pentiti” per le strade, al mercato. Abbiamo chiesto se saranno persone specializzate, sociologi, educatori? No, hanno fatto formazione? No, ma si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla. Possiamo consolarci, dopo otto secoli, il governo ha deciso di ridare vita gli Spirituali che andranno in giro per i centri storici. Mi auguro solo che non vengano a bussare a casa nostra, alle tre del pomeriggio, durante la pennichella a ristoro delle tante tensioni che ci vengano da Roma”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)