Fase 2: De Luca, turisti verranno in Campania per la sicurezza del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie a Scurati che ha ricordato con nostalgia Ravello sul Corriere. Ci ha ricordato che l’Italia è tante cose. Ho sempre detto che l’Italia è Milano, con la sua finanza ma anche Napoli con il suo umanesimo. Tutti insieme siamo l’Italia. Il presupposto per turismo è fare le persone serie: lo slogan è Campania Sicura, arriveranno non solo per territorio benedetto da Dio ma anche per sicurezza. Quindi suggerirei di non fare uscite a capocchia per fare propaganda: dobbiamo sempre garantire la sicurezza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)