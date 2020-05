© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Corea hanno richiuso Seul, dodici milioni di abitanti. Avevano aperto tutto due settimane fa, adesso hanno verificato esplosione di contagio. In Campania dobbiamo evitare assolutamente questo percorso. Per questo ci serve camminare con serietà: aprire tutto ma per sempre". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)