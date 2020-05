Imprese: Cdp con il comune di Taranto per nuove linee di bus elettrici veloci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e il comune di Taranto hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). In questo ambito, stando al relativo comunicato stampa, Cdp fornirà al comune di Taranto attività di consulenza per sostenere dal punto di vista tecnico e finanziario il rafforzamento della rete di trasporto pubblico locale con la realizzazione di due nuove linee di bus elettrici veloci. La prima, prosegue la nota, collegherà Talsano con il quartiere Tamburi, e sarà di circa 24 chilometri, mentre la seconda collegherà invece il quartiere Paolo VI con il parco Cimino e avrà un’estensione di circa 22 chilometri. Su entrambe le linee il comune ha effettuato uno studio di prefattibilità tecnico economica che si configura come documento di indirizzo alla progettazione. Stando alla nota, Cdp affiancherà il comune di Taranto nelle varie fasi di sviluppo e attuazione dei progetti con le seguenti attività: supporto tecnico alla progettazione; consulenza amministrativa sui bandi di gara per affidamento dei servizi di ingegneria e di appalto lavori; e supporto nella fase di gestione dei contratti. Per dare corso a questa intesa, prosegue la nota, è prevista da parte di Cdp un’assistenza continuativa per sostenere l’iter e contribuire al rispetto dei tempi previsti per l’implementazione dei progetti. (segue) (Com)