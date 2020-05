Fase 2: De Luca, test di massa ad Ariano Irpino grazie ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio ancora una volta i cittadini di Ariano Irpino che hanno dato una prova eccezionale di senso civico e disponibilità. In nessuna parte d’Italia è stata fatta una campagna di test sierologici col prelievo venoso di sangue, da arianesi risposta eccezionale. e questo test sarà messo a disposizione della comunità scientifica nazionale". Lo ha detto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Ribadisco a quelle poche persone che con comportamenti irresponsabili hanno determinato problemi seri. Su Ariano è stato fatto un investimento enorme: dai controlli sono emersi 650 soggetti risultati positivi, che sono entrati in contatto maturando anticorpi. Su questi, abbiamo fatto il tampone, sno risultati positivi 60 cittadini, il 9,2 percento. Complessivamente 0,4 percento di positivi su popolazione sottoposta a screening. Li metteremo in isolamento e ricostruiremo catena contatti. Ma così restituiremo tranquillità a cittadini di Ariano". (Ren)