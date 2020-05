Coronavirus: De Luca, istituzioni non possono cedere psicologicamente, il rischio è dietro l'angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa caldo, lo so anch’io. Ma la mascherina è obbligatoria. Non abbassatela mentre parlate perché è proprio quella la situazione in cui va tenuta alzata. Non è complicato da capire. Un po’ di sacrificio, manteniamo mascherine perché ci aiuta a limitare contagio. Ieri sera dieci casi positivi, nessuno di Ariano. Che bella soddisfazione". Lo ha detto il governatore della Campania De Luca: "Psicologicamente abbiamo quasi rimosso ma chi ha responsabilità istituazionali non può dimenticare che il problema è dietro l’angolo. Alle dieci di sera mi intossico coi dati del contagio. E' un lavoro snervante ma almeno noi dobbiamo farlo: solo una cosa, aiutateci ad aiutarvi". (Ren)