Napoli: Lanzotti (FI), manifestazione a piazza Matteotti il 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2 giugno saremo in piazza Matteotti, così come negli altri luoghi di ritrovo in Campania, rispettando in silenzio le regole del distanziamento sociale ma determinati, mai come questa volta, a celebrare la Festa della Repubblica lanciando il nostro messaggio di vicinanza e solidarietà a tutti i cittadini napoletani e campani colpiti dall'emergenza sanitaria e socio economica". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia di Napoli, Stanislao Lanzotti, sottolineando l'adesione del partito alla manifestazione nazionale organizzata dal centrodestra in occasione della Festa della Repubblica: "Come per le altre forze politiche del centrodestra saremo senza bandiere a voler sottolineare come quei valori democratici e quei principi di solidarietà che sono la pietra angolare del nostro movimento politico, sono valori e principi universali. Un patrimonio fondamentale della nostra Repubblica". (Ren)