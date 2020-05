Napoli: il 2 giugno omaggio alle donne dell'assemblea costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica, è prevista alle ore 9 in Piazza Plebiscito la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza del prefetto Marco Valentini e del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. In una nota, il Comune di Napoli ha diffuso il programma dell'iniziativa: "il 2 Giugno alle ore 10.45, presso l’Aaciconfraternita del Terzo ordine Francescano di Donna Albina nel cimitero di Poggioreale – area Monumentale, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il prefetto Marco Valentini, insieme al presidente provinciale di Anpi Napoli Antonio Amoretti, al vicesindaco Enrico Panini, all’assessore alla Cultura Eleonora de Majo e al presidente di Arcigay Antonello Sannino, ricorderanno con un omaggio floreale la figura di Vittoria Titomanlio, tra le 21 donne elette all’assemblea costituente legata alle vicende della storia politica nazionale e della città di Napoli nei primi decenni della Repubblica italiana. Nel corso della celebrazione, verrà ricordata anche la figura di Maria De Unterrichter Jervolino, sepolta invece nel cimitero di Roma, anch’essa tra le 21 donne elette legate alla nostra città".(Ren)