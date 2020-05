Napoli: domani flash mob lavoratori dello spettacolo in piazza del Plebiscito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo hanno annunciato per domani, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione per il reddito di continuità un flash mob alle ore 16.30 in piazza del Plebiscito: "Napoli fuori dagli Sche(r)mi. Questo modello sociale è il virus, noi tutte e tutti siamo la cura”. Alle 17.30 Gli stessi lavoratori dello spettacolo insieme alle altre reti sociali (Insegnanti-genitori per i diritti dei bambini, le reti del mutualismo dal basso, le realtà ambientaliste, i movimenti dei precari, i lavoratori della logistica, i sindacati di base e altri) parteciperanno alla prima Assemblea cittadina in piazza del Plebiscito nel tempo dell'emergenza Covid-19. Dopo un momento collettivo introduttivo il confronto si sposterà in almeno quattro cerchi "sui temi - hanno spiegato gli organizzatori - che in questi mesi hanno interrogato il futuro, di tutte e tutti, sul diritto alla salute e all'esistenza, mentre la pandemia ha fatto la radiografia alle discriminazioni e alle contraddizioni del modello sociale in cui viviamo". Alla fine le proposte sulla interconnessione di una piattaforma comune, sulle iniziative, sulle mobilitazioni verranno restituite in un momento plenario finale. (Ren)