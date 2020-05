Pomezia: comune, riduzione Tari per attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Pomezia ha deliberato la riduzione del 100 per cento della quota variabile della tariffa Tari 2020 per le utenze non domestiche rimaste chiuse durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. "In un contesto normativo ancora incerto, abbiamo deciso di operare subito con un’importante intervento economico sulla Tari – spiega l’assessore Stefano Ielmini – prevedendo l’azzeramento della quota variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche costrette alla chiusura. Anche nel rispetto del principio che 'meno inquini, meno paghi', siamo riusciti inoltre a non ridistribuire la maggiore spesa sulle utenze domestiche, coprendo la quota con un apposito fondo". "Vogliamo agevolare le attività commerciali penalizzate con tutti gli strumenti a nostra disposizione – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – dopo la possibilità di estendere le proprie attività di ristorazione e somministrazione verso l’esterno, aggiungiamo un ulteriore aiuto economico a quanto abbiamo fatto fino ad ora, sia a livello nazionale che comunale. Inoltre, il Consiglio Comunale, potrà applicare questo aiuto anche alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere rimaste chiuse durante il periodo di lockdown. Un intervento altrettanto importante per riuscire a ripartire al meglio anche sotto l’aspetto del turismo, settore fortemente danneggiato dal lockdown e che ne subirà gli effetti ancora per molto tempo".​ (Com)