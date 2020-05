Campania: De Luca, orgogliosi di aver raddoppiato pensioni a 230mila cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai dipendenti Inps e al presidente Tridico. La Regione Campania, unica in Italia, raddoppia le pensioni al minimom per 230mila persone. Lo abbiamo fatto per una ragione ideale: i nostri anziani ultimi tra gli altri. Per una sociale: perché aiutano figli e nipoti. E ci è parso atto doveroso di aiuto concreto per le quali la povertà non è espressione letteraria ma condizione di vita. Orgogliosi di aver condotto in porto questa operazione sociale". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)