Fase 2: De Luca, ragazzi evitino superalcolici e no alle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo un saluto a ragazzi che escono di sera per la movida. Il 90 percento cercano solo di incontrarsi e allegria. Non solo loro il problema. E non lo sono nemmeno il 90 percento gestori di pub e bar: no a quel 10 percento di chi crea problemi per movida. Mi permetto di evitare superalcolici che fanno schifo: vodka a 50 centesimi al bicchiere non viene da San Pietroburgo ma viene distillata nelle reti fognarie delle nostre città. Riapriamo tutto ma senza violenza, no alle baby gang". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)