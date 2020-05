Napoli: Clemente, al via bando per rifacimento via Marco Rocco di Torrepadula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato oggi nella sezione Bandi di gara e avvisi pubblici del sito internet del Comune di Napoli il bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria di via Marco Rocco di Torrepadula - tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione. Lo ha reso noto il comune di Napoli in una nota. Il progetto prevede il rifacimento integrale della strada con la posa di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso ad elevata aderenza, il rifacimento della segnaleticae la riqualificazione dei marciapiedi e degli arredi.1,4i chilometri di strada interessata. L'assessore comunale Clemente ha spiegato: "Il rifacimento di via Marco Rocco di Torrepadula si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture stradali della rete primaria della città messo a punto da questa amministrazione. L'intervento, per un valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro, è finanziato con le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana. Un ulteriore passo nell'attuazione del preliminare del nostro PUMS per migliorare e rendere più sicura la nostra rete stradale". (Ren)