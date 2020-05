Fase 2: Nugnes (Misto), preoccupa chiusura delle spiagge pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sono molto preoccupata che il governo deleghi alle Regioni la disposizione spiagge e che alcune regioni, tra cui la Campania, per deresponsabilizzarsi facciano ordinanze che permettono ai sindaci la chiusura delle spiagge pubbliche fino al 31 ottobre". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice del gruppo misto Paola Nugnes: "Una linea gravissima e da correggere immediatamente perché chi non riapre le spiagge pubbliche mortifica i diritti costituzionali della persona, a partire dal diritto di cui all'articolo 32, a quello riguardante la salute. La mancanza di aria, di luce e vitamina D sono fattori estremamente dannosi, queste ordinanze nuocciono gravemente alla salute e vanno abrogate immediatamente, ricorreremo in ogni sede e luogo possibile".