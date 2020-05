Campania: Ciarambino (M5s), servizi per infanzia esclusi da piano economico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre dare risposte immediate a chi si occupa di servizi per l'infanzia". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Campania, Valeria Ciarambino, che in questi giorni, con i consiglieri regionali M5s Gennaro Saiello e Michele Cammarano, ha incontrato i titolari delle strutture che lo scorso 5 marzo hanno chiuso i battenti per effetto dell'emergenza sanitaria. "Quello delle ludoteche, degli asili nido e di chi offre servizi di intrattenimento per i bambini - ha spiegato Ciarambino - è un settore fortemente in difficoltà, la cui ripresa delle attività resta ancora incerta. Parliamo di circa duemila imprese in Campania, che rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito dell'educazione, della socializzazione e dell'intrattenimento di una fascia di età fortemente trascurata in questi mesi, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie. Sebbene sia stata sospesa ogni attività, nel piano socio economico della Regione Campania non è prevista alcuna misura a sostegno del settore". (segue) (Ren)