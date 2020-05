Campania: Ciarambino (M5s), servizi per infanzia esclusi da piano economico regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Notevole il passivo accumulato per mancanza di incassi e a fronte di costi vivi che sono comunque stati sostenuti - ha aggiunto il consigliere campano - tra assicurazioni, spese per utenze e tasse. Per non parlare delle ingenti spese da affrontare per l'adeguamento alle prescrizioni previste per il contenimento del contagio. Mentre restano poco chiari i protocolli di sicurezza regionali da adottare, in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, sulle eventuali misure da offrire agli enti che erogano servizi ai bambini da 0 a 3 anni e sulle misure economiche da destinare a tutti gli operatori del settore. Abbiamo chiesto con urgenza un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria per discutere degli interventi da mettere in campo in attesa della ripresa delle attività", ha concluso Ciarambino. (Ren)