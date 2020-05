Campania: Ciarambino (M5s), De Luca-De Magistris show perpetuo sulla pelle della movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il perpetuo show che vede contrapporsi il governatore della Campania e il sindaco di Napoli, salvo stringersi la mano quando conviene a entrambi, è uno spettacolo indecoroso per la nostra regione. Non è condivisibile nessuna delle due posizioni assunte in relazione alle regole sulla movida". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale campano del M5s Valeria Ciarambino che ha detto: "Come Movimento 5 stelle abbiamo chiesto a De Luca di ritirare il provvedimento, assurdo, dello stop alle 23 in quanto si limita soltanto a penalizzare e criminalizzare i gestori di pub, bar e locali già fortemente penalizzati da questa emergenza e che proprio in quelle ore cominciano a lavorare. Le immagini dell'ultimo week end, con traffico intenso in via Caracciolo e folla in strada fino all'alba, dimostrano che imporre il coprifuoco agli esercizi commerciali contribuisce soltanto a far perdere incassi a un settore che ha già subito tantissimo". (segue) (Ren)