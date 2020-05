Regno Unito: sistema test e tracciamento dell'Nhs non sarà completamente operativo prima di fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di test e tracciamento del coronavirus del Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico non sarà completamente operativo fino alla fine di giugno. Due esponenti dell'opposizione, Ben Bradshaw del Partito laburista e Daisy Cooper dei liberal democratici, hanno entrambi pubblicato la notizia in un tweet in seguito ad una telefonata con il direttore esecutivo del programma di test e tracciamento. Il direttore esecutivo del programma per l'Nhs, Dido Harding, ha confermato che il sistema non sarà completamente operativo a livello locale prima della fine di giugno. "Dido Harding mi ha appena informata che il sistema dell'Nhs descritto la scorsa settimana come 'il migliore al mondo' dal primo ministro è in realtà solo una parte del programma di tracciamento, che in ogni caso non sarà operativo prima della fine di giugno", ha dichiarato Cooper aggiungendo: "Quattro settimane dopo l'allentamento delle misure restrittive; questa è una strategia ad alto rischio". (Vap)