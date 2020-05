Fase 2: Solinas, passaporto sanitario incostituzionale? E' tema di salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Sardegna Christian Solinas commentando le parole del ministro Boccia sull'incostituzionalità del passaporto sanitario per gli spostamenti tra Regioni, ha precisato: "Non è un tema di libera circolazione delle persone, qui il tema è trovare un bilanciamento virtuoso tra valori e interessi costituzionalmente garantiti a partire dalla tutela della salute pubblica. Non sto limitando la circolazione delle persone, sto semplicemente evitando che quelle persone che devono, per la loro condizione di positività, avere assistenza domiciliare o ospedaliera e cure, non arrivino in un conteso come quello sardo, nel quale il grande assembramento di milioni di persone che si muovono per ragioni turistiche possa determinare un pericolo per la salute pubblica". Intervenendo a ha detto a "Timeline" su Skytg24 ha poi aggiunto: "Se dovessimo parlare di incostituzionalità è veramente incredibile che si parli di incostituzionalità di una richiesta di carattere sanitario rispetto a mesi nei quali la gente è stata costretta a restare a casa sempre con la stessa Costituzione, senza invocare alcuna violazione, addirittura comprimendo libertà costituzionalmente garantite con atti amministrativi". (segue) (Rin)