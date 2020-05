Piemonte: autonomie locali, sì al ddl sulla promozione sportiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle autonomie locali (Cal) ha dato parere favorevole a maggioranza al disegno di legge della Regione Piemonte sulla promozione e l’impiantistica sportiva. L’assemblea, presieduta da Davide Crovella, si è riunita oggi in videoconferenza. Presente anche l’assessore Fabrizio Ricca, che ha sottolineato: “Gli enti locali sono i primi destinatari di una legge quadro che dopo 25 anni va a riformare e riordinare la materia, abrogando cinque leggi preesistenti, e che per la prima volta parifica e conferisce uguale dignità a tutti gli sport. Un lavoro durato sette mesi, frutto di un serrato confronto con Coni, Cip, federazioni, enti di promozione e società storiche”. Le associazioni hanno chiesto un maggior coinvolgimento degli enti locali competenti, inclusi quelli di area vasta, nella programmazione delle azioni che hanno ricadute sui territori, nella partecipazione alle iniziative (Settimana dello Sport) e nei vari organismi previsti, in particolare il Tavolo dello Sport, l’Osservatorio e l’Agenzia per lo sport, per poter rappresentare al meglio le esigenze del territorio. (segue) (Rpi)